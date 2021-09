Palermo, il traffico crolla con le telecamere della Ztl tutte in funzione

Da ieri in 31 punti della città, dalle 8 alle 20, un display rosso informa che nel centro storico di Palermo la Ztl è attiva. Le telecamere in funzione hanno scoraggiato gli automobilisti senza pass e infatti ci sono stati molti meno ingressi complessivi rispetto a lunedì scorso.

A metà giornata, alle 13, su 4.500 auto entrate in Ztl, ben 2.500 erano senza autorizzazione. Ieri sono state davvero tantissime le vetture che a marcia indietro tentavano all'ultimo centimetro utile di sottrarsi agli impietosi occhi elettronici. A fine giornata sono stati rilevati 5.984 transiti sanzionabili su quasi 19 mila transiti totali. Mentre lunedì scorso su 24 mila transiti e quelli suscettibili quelli «dubbi» erano stati 8.298. Non è detto che queste posizioni si trasformeranno in multe perché entro la mezzanotte ci si poteva mettere in regola acquistando un pass giornaliero e inviando il codice.

I dettagli e tutti i numeri della giornata nel servizio di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

