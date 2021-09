Padre Puglisi, a Palermo al via gli eventi per ricordare il sacerdote ucciso dalla mafia

A Palermo entrano nel vivo le manifestazioni religiose in ricordo del Beato don Pino Puglisi. Sarà l’arcivescovo Corrado Lorefice a presiedere domani pomeriggio alle 18, in Cattedrale, la celebrazione eucaristica in ricordo del Beato padre Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia, 28 anni fa, la sera del 15 settembre del 1993.

Assieme all’arcivescovo, sarà presente la comunità parrocchiale di San Gaetano con il parroco don Maurizio Francoforte. Al termine della celebrazione, si terrà un momento di raccoglimento davanti alla tomba del Beato Puglisi e la deposizione floreale Un fiore per 3P.

Come ha recentemente ricordato Lorefice, «a don Pino Puglisi non interessavano altro che gli uomini e le donne affidati alle sue cure e il Vangelo. Il Vangelo accolto e vissuto ha sempre una ricaduta sociale per l’edificazione della città degli uomini. L’annuncio del Vangelo, infatti, sprigiona un’energia di bene che genera ed educa alla libertà, alla bellezza, alle cose buone, alle buone notizie, alla “buona carne”, alle relazioni gratuite e costruttive, libere e liberanti».

Tra le diverse iniziative oggi è in programma la veglia: alle 20 il raduno presso la chiesa di Santa Maria della Pietà per un momento di preghiera con don Giuseppe Di Giovanni; alle 21 riflessione su «Le beatitudini di Lc 6,20-49 in Padre Pino Puglisi» nella piazzetta dedicata al Beato, a cura di fra Rosario Pistone, preside della facoltà Teologica di Sicilia; alle 22.30 la preghiera a cura di don Salvatore Schiera.

Per l’occasione la casa museo del Beato Puglisi sarà visitabile fino alle 24. Giovedì, invece, alle 18, l’Eco museo del Mare Memoria viva ospiterà il convegno dal titolo «Il Padre Nostro: catechesi di Lia Cerrito, itinerario di fraternità, giustizia, pace, amore e libertà».

L’incontrò verrà moderato da Paola Geraci, presidente del Movimento Presenza del Vangelo, con la partecipazione di monsignor Carmelo Ferraro, vescovo emerito di Agrigento, Maurizio Artale, presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro, e Carmela Gelsomino Di Giovanni.

L’ultimo evento sabato 2 ottobre: alle 18, si terrà la celebrazione eucaristica al Santuario della Madonna dei Rimedi, in piazza Indipendenza, al termine della quale verrà scoperta una targa commemorativa dell’ordinazione sacerdotale di padre Pino Puglisi.

