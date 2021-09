Allergologo di Palermo si fingeva ginecologo, ai domiciliari per violenza sessuale aggravata

Era un allergologo ma si fingeva ginecologo e con questa “scusa” avrebbe palpeggiato alcune pazienti. Adesso il medico, che esercitava la propria attività in ambulatori privati fra Palermo, Messina e Giarre, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per lui l’accusa è di violenza sessuale aggravata commesso nel corso di almeno 12 visite specialistiche.

Le indagini sono state portate a termine dai carabinieri della compagnia di Monreale, coordinate dalla Procura di Palermo, fra maggio e luglio 2021 e sono partite dalla denuncia di una paziente, che ha raccontato di essere stata vittima di abusi da parte del professionista.

Secondo la ricostruzione fornita, approfittando della visita allergologica e con la scusa di ulteriori necessità diagnostiche rispetto alla consulenza medica richiesta, avrebbe costretto la donna a denudarsi e a subire palpeggiamenti in zone intime. Un’altra paziente ha poi confermato di essere stata anche lei vittima di comportamenti analoghi.

Dai successivi accertamenti dei carabinieri è emerso come quella fosse una “condotta sistematica del medico, consistente in palpeggiamenti delle zone intime, messi in atto solo nel corso di visite a pazienti giovani o piacenti, tutte fra i 20 e i 45 anni”.

L’uomo avrebbe utilizzato la scusa di doverle sottoporre ad approfonditi controlli di natura ginecologica e senologica, ambiti medici sui quali l’indagato millantava di possedere competenze specialistiche in realtà mai conseguite.

