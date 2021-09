Bagheria, in arrivo 400 loculi prefabbricati per fare fronte all'emergenza sepolture

Il cimitero di Bagheria sarà dotato di altri 400 loculi prefabbricati. La spesa per realizzarli ammonta a 220.000 euro. La determinazione è stata firmata dal geometra Francesco Sergio Palumbo, responsabile dell’area Servizi a rete - direzione V, in considerazione della grave carenza di sepolture e loculi all’interno del camposanto che ha creato una grave criticità ed emergenza di natura igienico-sanitaria con un accumulo di oltre 300 salme in attesa di tumulazione definitiva. Il progetto ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali e il parere igienico sanitario dell’Ufficio prevenzione dell’Asp di Palermo.

I dettagli dell’intervento e le prospettive per il cimitero nell’articolo di Pino Grasso sul Giornale di Sicilia in edicola domani, martedì 14 settembre.

© Riproduzione riservata