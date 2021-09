Cimitero dei Rotoli di Palermo, le bare sotto un altro tendone

È sempre emergenza al cimitero dei Rotoli di Palermo. In questi ultimi giorni sono andate via dopo varie tribolazioni 24 salme destinate a Sant’Orsola, ma intanto, come riporta Connie Transirico in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, altre ne arrivano e si riesce a scalare di poco il numero ormai vicino a mille bare in attesa di sepoltura.

L'Amministrazione sta cercando tutte le soluzioni possibili per cercare di migliorare la situazione entro Natale, come promesso dal sindaco Orlando e dall'assessore Toni Sala.

"Tutte le idee che ci vengono devono poi trovare un materiale riscontro operativo - dichiara l'assessore -. Ho chiesto se l’esercito poteva fornirci e montare una nuova tensostruttura da sistemare nel parcheggio di Santa Maria di Gesù. Ovviamente questa volta autorizzata dalla Soprintendenza, rispondente a tutti i requisiti sanitari necessari e dotata di impianti di ventilazione. Hanno dato la disponibilità per sistemate i ponteggi, ma le tensostrutture dovremo acquistarle e chiederla alla protezione civile. Servirà però solo ad accogliere i nuovi defunti, non potremmo muovere le bare che stanno ai Rotoli".

