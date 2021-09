Palermo, la banda del buco torna alla carica: tentato furto in una tabaccheria dello Zen

Sono tornati di nuovo alla carica in via Gino Zappa allo Zen gli uomini della banda del buco. Per cercare di aprire un varco e rubare nella tabaccheria Pirrone la scorsa notte i ladri hanno utilizzato la fiamma ossidrica in una parete d'acciaio. Un tentativo andato a vuoto che ha provocato un incendio nei locali attigui alla tabaccheria.

Ad accorgersi del tentativo di furto gli agenti di polizia nel corso dei controlli. Sono stati i poliziotti che vedendo fumo hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Nel negozio in disuso utilizzato dai ladri per cercare di arrivare alla tabaccheria è stata trovata una bombola e un cannello. Sono intervenuti i poliziotti della scientifica per cercare di trovare alcune tracce utili e impronte per risalire ai ladri. Lo scorso mercoledì i ladri avevano già tentato il colpo: avevano fatto il buco, ma trovato la lastra d'acciaio.

