Palermitano di 73 anni in Toscana cade mentre pota un albero e muore

Un palermitano di 73 anni, Giuseppe Zizzo, cade da un albero, facendo un volo di sei metri, e muore: è successo nell’Aretino, l’uomo stava potando i rami. È stato ritrovato ai piedi di un albero ad alto fusto.

L’incidente è accaduto in un’azienda agricola di Castiglion Fiorentino. Sul posto sono arrivate subito un’automedica e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per rianimare il paziente ma il 73enne è deceduto. I carabinieri e la polizia municipale, vista la dinamica e il luogo dell’incidente, e su disposizione del pm Elisabetta Iannelli, hanno chiesto l’intervento degli ispettori Asl, ipotizzando che l’accaduto possa essere un incidente sul lavoro.

Zizzo stava lavorando a una pianta all’interno di un cortile di pertinenza dell’azienda agricola. Il palermitano trascorreva lunghi periodi di vacanza a Castiglion Fiorentino in una casa che si trova proprio vicino all’azienda in cui è accaduto l’incidente. La dinamica dell’accaduto non è sembrata chiara al pm di turno, Elisabetta Iannelli, che ha disposto l’intervento, accanto a carabinieri e polizia municipale, degli ispettori della Asl. Il 73enne, vicino di casa del titolare dell’azienda, si trovava proprio nel perimetro della stessa. Gli ispettori della Asl hanno effettuato una serie di rilievi e raccolto, insieme a carabinieri e agenti della municipale, testimonianze per capire come siano andate esattamente le cose. In questi anni l’uomo aveva stretto molte amicizie a Castiglion Fiorentino, la sua morte ha provocato dispiacere e sconcerto.

La salma sarà subito restituita alla famiglia. Ad autorizzare la restituzione è stato lo stesso pm Iannelli al termine degli accertamenti effettuati dagli ispettori della Asl assieme agli agenti della polizia municipale e ai carabinieri. Nelle indagini si fa sempre più strada l’ipotesi di un malore. Ieri mattina l’uomo era uscito di casa per dare una mano al vicino, titolare di un’azienda agricola, poi alle 10.30 l’incidente.

Cordoglio da parte del sindaco Mario Agnelli: «Esprimo tutta la mia vicinanza alla signora Zizzo e ai due figli - ha scritto in un post su Facebook - per questo drammatico incidente che ha prematuramente tolto la vita a Giuseppe Zizzo». Agnelli sottolinea che «la famiglia Zizzo è stata informata dalle autorità competenti che la salma sarà restituita, a dimostrazione che le paventate ipotesi di incidente sul lavoro non si configurano con quanto è accaduto. Cautela che ho subito avuto quando ho appreso la notizia». Per Agnelli Giuseppe Zizzo e la sua famiglia «hanno scelto questa terra perché da subito innamorati, al punto che hanno stretto un legame profondo con gli amici di Castiglion Fiorentino con i quali hanno sempre trascorso buona parte del loro tempo libero».

«Palermitano di nascita e di residenza, ma castiglionese d'adozione ormai da tempo - scrive Arezzonotizie -, Zizzo, pensionato di 73 anni, aveva scelto la Valdichiana per trascorrere le proprie estati assieme alla famiglia». «Ma lo vedevamo spesso anche durante il resto dell'anno - racconta ancora il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli -. Partecipava alle feste e alla vita castiglionese con entusiasmo, era uno di noi. Tutti lo chiamavano Pino. La notizia della sua morte coglie di sorpresa e addolora tutta la nostra comunità».

