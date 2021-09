Rimosso lo yacht affondato nel porto di Ustica

È stata rimossa la barca a vela Dorali, affondata sabato mattina davanti alla banchina Barresi del porto di Ustica. Le delicate operazioni sono state condotte da due ditte specializzate, sotto il coordinamento del reparto operativo della direzione marittima di Palermo e con il supporto della locale delegazione di spiaggia. La tempestività dell’intervento ha consentito il recupero dell’imbarcazione in tempi rapidissimi, scongiurando il pericolo di un inquinamento in una località di assoluto pregio ambientale. A bordo della barca infatti erano presenti centinaia di litri di gasolio che, se riversati in mare avrebbero potuto arrecare gravi danni all’ambiente marino-costiero della prima Area marina protetta istituita in Italia.

