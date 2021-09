Santa Rosalia, a Palermo niente acchianata: fedeli in bus fino al santuario

Festa di Santa Rosalia senza acchianata. I divieti imposti dalla pandemia hanno costretto a rinviare il tradizionale rito, anche perché il sindaco Leoluca Orlando ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza con cui vieta fino a domenica il transito pedonale della strada vecchia che conduce alla vetta di Monte Pellegrino.

Oggi l’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice ha presieduto la celebrazione eucaristica all’interno della grotta sul Monte Pellegrino grazie alla disponibilità offerta dal reggente del Santuario, padre Marco Grossholz e dall’Opera don Orione.

Anche per la visita al Santuario, come scrive Gianluca Carnazza sul Giornale di Sicilia in edicola, sono state previste delle limitazioni: i fedeli potranno raggiungerlo solo con i bus della linea 812 dell’Amat, dalle 8 alle 20. E sarà possibile accedervi a gruppi di 25 persone per volta. Inoltre da stasera alle 20, fino a lunedì, in piazza Monte di Pietà, al Capo, sarà accesa la tradizionale Montagnola di luminarie, che simboleggia la salita al Santuario di Santa Rosalia lungo il Monte Pellegrino. È allestita al centro della piazza, di fronte all’antica edico- la del 1624 dedicata a Rosalia.

