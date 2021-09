"Abusi su tre pazienti", chiesto il processo per lo psichiatra Marcello Grasso

Per la Procura di Palermo il quadro accusatorio è tale da poter saltare l’udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato per Marcello Grasso, 70 anni, lo psicoterapeuta ora imputato di violenza sessuale ai danni di tre sue pazienti.

Grasso, fratello di Pietro, ex procuratore nazionale antimafia e già presidente del Senato, è stato accusato dalle sue pazienti, indicate come «persone offese» dal pm Giorgia Righi, nel corso di un incidente probatorio.

Nel processo - scrive Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia in edicola -, che adesso il presidente dei Gip o il suo aggiunto dovrà decidere se accordare o meno, senza passare dal filtro dell’udienza al Gup, non sarà necessario ascoltare le vittime, già sentite con i mezzi della cross examination e dunque con le garanzie difensive per Grasso, assistito dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo.

In quella circostanza erano stati depositati i filmati delle telecamere piazzate nello studio del professionista dagli agenti della Squadra mobile. Per 12 giorni erano state riprese le attività che si svolgevano durante le sedute. Grasso si è difeso sostenendo di avere adottato tecniche teatrali del burlesque e del ballo per «trattare» le pazienti, persone estremamente fragili e con problemi di autostima, di cui, secondo gli inquirenti, avrebbe approfittato.