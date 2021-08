Palermo, vandali in piazza Pino Puglisi: danneggiati i lampioncini

Vandali in azione in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi a Palermo. "A 15 giorni dal 28esimo anniversario dell'omicidio del Beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, l'indifferenza degli abitanti della piazza lascia indisturbati incivili nel danneggiare i lampioncini che illuminano l'area in cui si trova un monumento e la statua lignea del Beato Puglisi".

A dirlo è Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro: "L'ultimo lampioncino era stato sostituito lo scorso 12 agosto; nonostante le circa 20 denunce fatte, mai un 'incivile' è stato identificato dalle forze dell'ordine".

