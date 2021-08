Cefalù, spunta un nuovo video a luci rosse: altra coppia fa sesso in spiaggia

Cefalù a luci rosse. Un nuovo video da ieri fa il giro degli smartphone dopo quello dei giorni scorsi che ha scatenato le polemiche e la rabbia del sindaco, Rosario Lapunzina, che era arrivato a chiedere un «risarcimento per il danno d’immagine subito».

Questa volta, come scrive Davide Bellavia sul Giornale di Sicilia in edicola, il video che riprende i due amanti è stato girato in notturna, perciò la possibilità che qualcuno, escluso il guardone che si è dilettato a riprendere, abbia potuto assistervi è remota. Ma, una volta finito in rete, sono già in tanti ad averlo visto.

Il sindaco Lapunzina, che nel caso precedente aveva chiesto maggiori controlli, questa volta non ha voluto commentare i fatti.

