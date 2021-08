Divieto di balneazione revocato a Mondello, Orlando: "L'inquinamento episodio di inciviltà"

Revocato divieto di balneazione a Mondello dopo dati Asp di ieri. "L'amministrazione comunale si attiene ancora una volta alle indicazioni dell'Asp competente per i controlli. Il rientro in breve tempo nei parametri previsti per la balneabilità e la mancata individuazione lungo la costa di scarichi fognari sembrano confermare si tratti di un episodio di inciviltà". Lo dicono il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore Toni Sala.

"Continuano i controlli per individuare e sanzionare responsabilità e si resta in costante collegamento con l'Asp - concludono - che continuerà ad effettuare prelievi e ad inviare conseguenti comunicazioni per la adozione di eventuali provvedimenti, avendo come obiettivo inderogabile la salvaguardia delle condizioni del mare e dei bagnanti".

Soltanto due giorni fa il sindaco Orlando aveva firmato il provvedimento che vietava la balneazione in un tratto del mare di Mondello a causa di inquinamento da colibatteri. Secondo i dati forniti dall'Asp, le correnti avrebbero favorito le operazioni di disinquinamento. Lunedì verranno comunque ripetuti gli esami per avere ulteriori conferme.

