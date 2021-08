Palermo, a Mondello rientra l'allarme inquinamento: stop al divieto di balneazione, revocata l'ordinanza

Stop all'ordinanza che imponeva il divieto di balneazione in un tratto del mare di Mondello.

L'Asp ha infatti comunicato che i parametri sono tornati nella norma, dunque domani il Comune di Palermo provvederà a revocare il provvedimento firmato ieri dal sindaco Leoluca Orlando.

Le correnti, infatti, hanno agevolato l'operazione di disinquinamento scacciando i colibatteri evidenziati dalle analisi dell'Asp. I test dell'Asp sono stati ripetuti già ieri dopo l'annuncio dei divieti e questa sera sono stati comunicati i risultati. Da domani, dunque, si potrà tornare a fare il bagno anche nei tratti di costa interdetti ai tuffi ovvero nella zona antistante piazza Valdesi, a ovest e a est del Club Lauria e negli scivoli a mare di via Colapesce.

Lunedì verranno comunque ripetuti gli esami per avere ulteriori conferme. Restano un mistero le cause che hanno provocato l'inquinamento. Sia il Nopa che l’Amap non hanno al momento individuato scarichi abusivi.

