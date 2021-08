Covid, aumentano i ricoveri di bambini a Palermo: 38 al "Di Cristina" in pochi giorni

Basta mettere a confronto due dati per raccontare l'incedere del Covid tra i bambini, come racconta un servizio di Tgs a firma di Cristina Arcuri: 3 i ricoverati all'Ospedale dei Bambini a giugno, 38 in tutto agosto, fino a ieri, e stamattina sono 10 i piccoli in corsia con il virus, 6 di loro neonati, tutti palermitani, uno proviene dalla provincia di Caltanissetta.

Due certezze: la maggior parte sono figli di non vaccinati e per alcuni di loro, la lotta contro il Covid continuerà anche dopo le dimissioni: dei 246 bambini ricoverati dall'inizio della pandemia, venti hanno sviluppato sindromi infiammatorie con problemi cardiaci, renali, neurologici.

"Le loro condizioni sono discrete ma sono comunque sintomi che hanno imposto il ricovero, è necessario dunque stare molto attenti - dice Marilù Furnari, Direzione medica Ospedale dei Bambini -. E' importantissimo per i genitori vaccinarsi per evitare questo tipo di complicazioni".

