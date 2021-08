L'amore per il calcio e la Juventus: Termini Imerese piange Salvo Rizzotto, vittima dell'incidente di Cefalù

Dolore e sgomento a Termini Imerese, choccata dalla morte del 21enne Salvatore Rizzotto, il giovane rimasto vittima di un incidente stradale a Cefalù nella zona di Santa Lucia. Il ragazzo si è schiantato con l'auto contro un albero e per lui non c'è stato scampo, il corpo senza vita è stato estratto dai vigili del fuoco.

In tanti sui social hanno espresso cordoglio per la scomparsa del giovane: «Non ci sono parole in questo momento così brutto... Ti voglio ricordare così per una delle tue passioni. Ciao amico mio Condoglianze alla famiglia. R.I.P», scrive su Facebook uno degli amici di Salvatore pubblicando una foto che ritrae il ragazzo insieme ad alcuni compagni di squadra. Il calcio infatti era la grande passione del 21enne, tifosissimo della Juventus.

Messaggio di addio anche da parte della società di futsal Real Termini Rekogest: «La dirigenza del Real Termini Rekogest si stringe al dolore della famiglia Rizzotto per la prematura perdita del giovane Salvatore. Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più toccarla, o sentire la sua voce, sembra scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà mai. Il suo ricordo vivrà sempre nei cuori di chi lo ha amato».

© Riproduzione riservata