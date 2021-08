Termini dà l'addio al calciatore di 21 anni morto nell'incidente di Ferragosto a Cefalù

Una comunità in lutto per la tragica morte di Salvatore Rizzotto, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba di Ferragosto sulla strada statale 113, all’altezza di Cefalù. Aveva appena 21 anni e come i suoi coetanei aveva tanti sogni da realizzare e un futuro ancora da scrivere.

Oggi pomeriggio - scrive Laura Cianciolo sul Giornale di Sicilia in edicola - la comunità termitana si stringerà attorno ai familiari del ventunenne, straziati da un dolore indescrivibile, per dargli l’ultimo saluto. Il rito funebre, alle 16, sarà celebrato nella chiesa di San Nicola di Bari.

Salvatore Rizzotto era un calciatore, un grande tifoso della Juventus ed era molto conosciuto ed amato in città anche per la sua dolcezza e allegria. «La morte del giovanissimo Salvatore mi ha straziato il cuore - ha detto il sindaco Maria Terranova -. Tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto per la sua famiglia. Termini Imerese si unisce al vostro immenso dolore».

Anche il mondo del calcio termitano è in lutto. Dall’ottobre del 2020 Salvatore giocava nella squadra Asd Sciara, che lo scorso anno ha disputato il campionato di seconda categoria.

Anche la dirigenza del Real Termini Rekogest, dopo aver appreso della tragica notizia, si è stretta al dolore della famiglia Rizzotto.

