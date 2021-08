Sigarette di contrabbando, mercato “fiorente” a Palermo: 60 operazioni dall’inizio dell’anno

La vendita di sigarette di contrabbando torna attiva a Palermo. Lo dimostrano i numeri, quelli della guardia di finanza, che dall’inizio dell’anno ad oggi ha sequestrato 82 chili di “bionde”, denunciato quattro persone e multate altre 55.

Una attività andata avanti anche negli ultimi giorni quando i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato, in tre distinti interventi, quasi tre chili di sigarette.

Le Fiamme Gialle sono entrate in azione a Brancaccio, via Messina Marine e nei pressi della Stazione centrale sequestrati altrettanti “banchetti” per la vendita al dettaglio. Altri 2,8 chili di sigarette sono stati sequestrati nella zona del mercato di Ballarò ma in questo caso il venditore abusivo è riuscito a dileguarsi alla vista dei finanzieri.

Dall’inizio dell’anno gli uomini del comando provinciale di Palermo hanno effettuato circa 60 interventi nei diversi quartieri della città: Oreto, Stazione Centrale, Brancaccio, corso dei Mille, Guadagna.

“Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana – si legge in una nota - , al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’autorità governativa e assicurare il contrasto a ogni forma di illecito economico-finanziario”.

