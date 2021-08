L'emergenza incendi continua: roghi ad Alia, Vicari e Giuliana nel Palermitano

Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di tre incendi divampati ad Alia, Vicari e Giuliana, in provincia di Palermo. Le fiamme stanno divorando una decina di ettari di vegetazione. Le squadre antincendio sono impegnate a Giuliana nei pressi della Statale 188, lungo la strada provinciale che collega Prizzi a Vicari, e ad Alia. Al momento stanno operando solo le squadre da terra.

Intanto arriva un veicolo con modulo antincendio per la comunità di Petralia Soprana. Il fuoristrada dotato di attrezzatura antincendio è stato inviato dalla protezione Civile Regionale. A darne notizia è il sindaco Pietro Macaluso e il presidente del Consiglio Leo Agnello che ringraziano il direttore della protezione Civile Salvatore Cocina e l’assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro che hanno accolto la richiesta proveniente dal Comune di Petralia Soprana.

Il mezzo che è stato consegnato questa mattina sostituisce quello in dotazione e utilizzato dalla protezione civile comunale fermo per un piccolo guasto a causa dell’impiego senza sosta di questi giorni. "Ho insistito tanto e ieri sera - spiega Agnello - ci è stato comunicato che oggi, nonostante fosse la vigilia Ferragosto, potevano ritirare il mezzo presso il centro regionale di protezione civile di Dittaino a Enna. Il mezzo è già al lavoro, così come la protezione civile, per bonificare la Villa Sgadari".

© Riproduzione riservata