A Marineo focolaio ad un matrimonio: 20 positivi al Covid e altri 70 invitati in quarantena

L’incubo di finire in zona rossa aleggia sulla comunità di Marineo. Tanta paura per un contagio da Covid che si è sviluppato ad un matrimonio celebrato mercoledì scorso e che ha fatto schizzare il numero dei positivi ad una trentina di unità.

In queste ore - scrive Valentino Sucato sul Giornale di Sicilia in edicola - si stanno effettuando i tamponi e i venti positivi presenti alla cerimonia nuziale rappresentano un dato parziale destinato a salire. Una settantina le persone poste in quarantena. Anche questo dato va comunque aggiornato di ora in ora. E sono questi numeri che mettono paura alla piccola comunità che in questi giorni sta anche registrando il consueto rientro da varie parte d’Italia e d’Europa, di tanti marinesi che sono andati via per lavoro e che passeranno nel loro paese natìo le ferie.

Alcuni di essi già l’anno scorso non erano tornati a vedere i loro cari a causa della pandemia preferendo rimandare il viaggio di un anno. Di fatto si ritrovano in un paese che da un momento all’altro potrebbe passare in zona rossa. Le attività commerciali, i bar e pasticcerie, i ristoranti che attendevano i mesi estivi per cercare di rimpinguare i bilanci dissanguati dal Covid, temono il tracollo.

Il sindaco Franco Ribaudo, ha disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto "e scattano subito i controlli. Rischiamo di non andare a messa nemmeno per San Ciro".

Ma non è solo Marineo a tremare. Al matrimonio oltre agli invitati provenienti da altri paesi vi erano maestranze non marinesi. Adesso si teme l’effetto domino. E almeno quattro/cinque comunità limitrofe non dormiranno sonni tranquilli.

