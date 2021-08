Palermo, la scuola "Cavallari" diventa hub vaccinale per un giorno

Il vice sindaco Fabio Giambrone si è recato questa mattina presso la Direzione Didattica F.S. Cavallari, dove l'Asp di Palermo, in collaborazione con l’associazione Amunì, ha organizzato una giornata di vaccinazione rivolta a tutti e per la quale si sono registrate 200 prenotazioni.

"Sono molti coloro che ancora esitano di fronte al vaccino anti Covid 19 - ha dichiarato Fabio Giambrone -. Fare il vaccino è una scelta di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Non posso che esprimere apprezzamento per chi stamattina ha scelto di fare il vaccino e per iniziative come queste che alimentano l’atteggiamento positivo nei confronti della campagna vaccinale, mediante un confronto costruttivo tra scienza, istituzioni, scuola e cittadinanza. Ringrazio, infine - ha concluso Giambrone - l’associazione Amunì e la dirigente scolastica Margherita Maniscalco che hanno reso possibile questa giornata".

