Palermo, sequestrato un b&b trasformato in una casa di appuntamenti vicino al Teatro Massimo

La polizia ha sequestrato a due passi dal Teatro Massimo un noto b&b diventato una casa di appuntamento per prostitute e trans. Le indagini sono scaturite da mirate attività di monitoraggio avviate nel mese di giugno dalla Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione. Grazie alle indagini è stato possibile appurare come la struttura fosse diventata meta privilegiata di prostitute e transessuali.

Una situazione che non ha trovato alcun ostacolo da parte del proprietario, a patto che le sex workers ricevessero i clienti, così soddisfacendo la politica gestionale di riempire il maggior numero di camere possibili. Il costo per ogni stanza oscillava dalle 50,00 alle 80,00 euro al giorno, pagamento che veniva rilasciato senza l’emissione di alcuna ricevuta fiscale.

All’atto del sequestro sono state identificate nove prostitute straniere, alcune delle quali con cittadinanza italiana, regolarmente soggiornanti in Italia.

Il proprietario e la ex moglie, preposta alla gestione amministrativa del b&b, sono stati denunciati in stato di libertà perché in qualità di gestori tolleravano la presenza delle sex workers, consentendone l’attività di meretricio.

© Riproduzione riservata