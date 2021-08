Sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca il traffico è stato bloccato per qualche ora e poi ripristinato in avvicinamento al km 37,500, nel territorio comunale di Monreale, per la presenza di un veicolo in fiamme.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata