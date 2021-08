Palermo, il giallo del ballerino morto a Capo Gallo: sul sentiero vietato forse per una sfida social

Non si fermano le indagini sulla morte di Konrad Klisowski, il 23enne ballerino polacco trovato morto venerdì sera a Capo Gallo, non lontano dal faro. Un incidente che ha lasciato dietro di sé un alone di mistero, come scrive Vincenzo Russo sulle pagine del Giornale di Sicilia. Perché non è ancora chiaro cosa ci facesse da solo sul Malpasso, un sentiero pieno di pericoli e insidie che ricade in piena zona A della riserva e dunque vietatissimo.

Gli inquirenti - le indagini sono affidate al commissariato di polizia di Mondello e coordinate dal dirigente Manfredi Borsellino - al momento escludono che possa essersi suicidato o che qualcuno l’abbia buttato di sotto, facendolo atterrare sugli scogli dopo un volo di una ventina di metri. Ma quell’interrogativo resta.

Cosa era andato a fare Klisowski? Forse voleva scalare a mani nude quelle rocce e si stava producendo in una performance simile a quella caricata da lui sui social. Oppure andava alla ricerca di emozioni forti o di un’esperienza unica, come quella che può regalare un’escursione da godere con tutti i sensi sul promontorio che divide i due golfi di Mondello e Sferracavallo.

Un’attrazione fatale per Klikowski, che nella vita di tutti i giorni faceva il ballerino-coreografo. Di certo Capo Gallo un potere magnetico lo esercita da sempre su turisti e stranieri in visita a Palermo, specie quelli dell’Est.

