Dagli Usa a Palermo con oltre 19mila euro: fermato all'aeroporto e multato

Scoperta all'aeroporto di Palermo valuta contante per 19.410 euro. Il controllo è stato effettuato dai funzionari doganali in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Punta Raisi, in collaborazione con la guardia di finanza. Su segnalazione dell’unità cinofila anti-valuta dei militari, è stato identificato un passeggero proveniente dagli Stati Uniti d’America, C.E., che trasportava l’ingente somma di denaro, in violazione dei termini di obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante.

Durante il controllo, alla domanda circa il possesso di denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10.000 euro, C.E. ha affermato in maniera generica di trasportare una somma inferiore rispetto alla franchigia autorizzata in assenza di dichiarazione doganale. Le Fiamme Gialle e i funzionari doganali, non ritenendo attendibili la dichiarazione dell'uomo hanno ispezionato i bagagli al seguito del viaggiatore, trovando una somma di denaro contante superiore, suddiviso in banconote di grosso taglio.

Il trasgressore, risultato non recidivo, si è avvalso della definizione agevolata dell’inosservanza, mediante il pagamento dell’oblazione nella misura del 5% della valuta eccedente la soglia consentita di 10 mila euro, come previsto dalla normativa vigente.

I controlli, negli ultimi mesi, hanno consentito di scoprire movimentazioni transfrontaliere di denaro per un valore complessivo di oltre 100 mila euro

