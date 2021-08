Covid: positivi quattro medici dell'ospedale Cervello di Palermo

Quattro medici tutti vaccinati sono risultati positivi all’ospedale Cervello di Palermo. I sanitari sono stati messi in isolamento domiciliare. Sono tutti asintomatici. In alcuni casi sono risultati positivi anche i familiari dei medici che lavorano nel reparto Covid dell’ospedale. Al momento su 32 ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale 30 sono i non vaccinati.

"Al momento siamo al paradosso. A causa dei non vaccinaci c'è chi si prende l’infezione al mare, in vacanza o al pub - dicono i medici del reparto - Noi siamo costretti a prendere il Covid in corsia per quanti non hanno ancora intenzione, dopo tutte le evidenze scientifiche, di vaccinarsi".

