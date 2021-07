Palermo, si sente male sull'autobus e viene portato in Fiera: salvato dai medici

Momenti di paura nella mattinata di oggi all'esterno della Fiera del Mediterraneo, dove un uomo ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un autobus in via Sadat. Immediatamente è stato trasportato nell'hub vaccinale provinciale di Palermo, il presidio sanitario più vicino, dove è stato soccorso dai medici e poi trasportato in ospedale.

«Intorno alle 12,30 di oggi una persona che ha avuto un grave malore all’esterno della Fiera del Mediterraneo, a bordo di un autobus, in via Sadat, è stata portata nell’hub vaccinale provinciale di Palermo, il presidio sanitario più vicino», così la nota della Fiera del Mediterraneo.

«L’uomo è stato immediatamente soccorso da medici in servizio e successivamente trasportato in ospedale. La prontezza dell’autista nell’individuare la Fiera come polo sanitario di prossimità e dei medici nel prestare subito le prime cure al paziente sono state fondamentali per salvargli la vita. Al momento le condizioni dell’uomo sono stabili».

