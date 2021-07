Palermo, lavori a una condotta: niente acqua in viale Regione tra via Trabucco e Tommaso Natale

Disagi nell'erogazione idrica a Palermo. L’Amap informa che, per consentire la eliminazione di una perdita sulla tubazione di via Pietro Nenni, angolo viale Francia, è stata sospesa l’erogazione in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest, nel tratto compreso tra via Trabucco ed il sottopasso di Tommaso Natale, corsia laterale lato Monte. L’intervento di manutenzione è previsto per oggi e presumibilmente verrà ultimato in giornata.

L'erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. "Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni - si legge nella nota - potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma". (ITALPRESS).

