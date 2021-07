Movida selvaggia a Palermo, multe e sequestri per tre pub

Continua l’attività della polizia municipale nei luoghi della movida a Palermo. Nel fine settimana gli agenti del Nucleo Attività Produttive hanno sanzionato i gestori di tre pub in piazza Porta Sant'Agata e in via Cagliari e in via Isidoro La Lumia elevando sanzioni per euro 9.046. In Piazza Porta Sant'Agata e in via Cagliari i locali erano privi delle concessioni di suolo pubblico.

I gestori sono stati denunciati perché occupavano arbitrariamente l’area con sedie, tavoli e divani. I locali sono risultati entrambi sprovvisti della prescritta Sscia per somministrazione di alimenti e bevande all’esterno. In via La Lumia, gli agenti del nucleo attività produttive sono intervenuti su segnalazione del sindaco Leoluca Orlando. All’atto del sopralluogo, il locale era aperto al pubblico senza alcuna autorizzazione. È stato sequestrato.

