Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: fa testacoda, finisce su un palo della luce e lo abbatte

Un testacoda, la carambola, l'impatto e il palo abbattuto precipitato sulla strada. È la sequenza dell'incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30 in viale Regione Siciliana a Palermo.

Protagonista un automobilista che, alla guida di una Peugeot 307, poco prima dello svincolo per via Ernesto Basile, in direzione di via Belgio, ha perso il controllo della sua vettura.

La corsa dell'auto è finita contro un palo dell'illuminazione che per la violenza dell'urto è caduto pericolosamente sulla carreggiata laterale della circonvallazione dove, per fortuna, in quel momento non stava transitando nessuno, altrimenti le conseguenze potrebbero essere state ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Infortunistica dei vigili urbani, la polizia, i vigili del fuoco che hanno rimosso i rottami dell'auto e i litri di olio che si sono riversati sull'asfalto, oltre ai sanitari del 118 per prestare le cure all'automobilista rimasto ferito, sembra non in modo grave.

