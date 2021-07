Tragedia a Palermo, uomo di 37 anni morto per strada a Piazza Leoni

Un uomo di 37 anni, originario del Ghana, è morto stamattina per strada a Palermo. L'uomo, intorno alle 10, si trovava in via dell'Artigliere, quasi all'incrocio con Piazza Leoni, ma all'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più niente da fare.

Si chiamava Joseph A. e si occupava delle consegne a domicilio per un supermercato di viale del Fante. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla morte improvvisa dell'uomo. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore ma sarà la perizia del medico legale intervenuto sul posto a dare informazioni più certe.

Sul luogo del decesso erano presenti anche i carabinieri che si occuperanno delle indagini.

