Tenta il suicidio provando a strangolarsi: palermitano salvato da due agenti

Tenta il suicidio provando a strangolarsi. Protagonista un giovane di 20 anni palermitano salvato in via Costantino Nigra da due agenti del commissariato Libertà, chiamati dai sanitari del 118. I due agenti sono riusciti appena in tempo a fermarlo e consegnarlo ai medici del 118 che lo hanno portato in ospedale.

"Sono stati bravissimi. In pochi secondi sono riusciti a ridare la vita ad un giovane che era spacciato - racconta un testimone che ha assistito all'intervento -. Sembrava una situazione disperata e invece i due agenti con tanto sangue freddo lo hanno salvato".

Poliziotti e carabinieri, a Palermo, come in tante grandi città, sono il nuovo front office della disperazione. I cosiddetti codici rossi, gli interventi in soccorso delle donne, in questi anni di pandemia sono in aumento costante. Lo dicono gli agenti di polizia delle volanti e i carabinieri del radiomobile che ogni giorno coprono i turni di controllo del territorio.

