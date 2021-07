Incidente a Capaci, camionista ferito gravemente: autostrada paralizzata

Un ferito grave e autostrada bloccata verso l'aeroporto di Palermo. E' questo il bilancio dello scontro tra due grossi mezzi nell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo subito dopo lo svincolo di Capaci.

Uno degli uomini alla guida del camion è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. Si sono formate lunghissime code e il traffico è bloccato.

L'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha provocato lunghe code e rallentamenti anche in direzione opposta, verso il capoluogo palermitano. Nella carreggiata opposta, infatti, alcuni curiosi per guardare l'incidente hanno provocato un tamponamento.

