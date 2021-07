VacciniTour, 361 dosi a Roccapalumba. Le prossime tappe del camper con medici Usca

Sono stati 361 i vaccini somministrati oggi a Roccapalumba, nel Palermitano, tra prime e seconde dosi. Prosegue #VacciniTour, il viaggio del camper con i medici Usca dell'ufficio emergenza Covid di Palermo per immunizzare quante più persone possibili nei paesi della provincia.

"VacciniTour è un'iniziativa importante, che mostra la vicinanza al territorio del commissario Covid di Palermo Renato Costa e di tutto il suo staff - dice il sindaco di Roccapalumba Rosamaria Giordano -. È importante che i comuni aderiscano in tanti, per aumentare sempre di più la copertura vaccinale". In tre giorni i medici Usca in camper hanno vaccinato circa 850 persone.

Prossimamente il #VacciniTour approderà a San Giuseppe Jato (10 luglio, per prenotazioni clicca QUI), Castronovo di Sicilia (12 luglio, prenotazioni QUI), Alimena (14 luglio, prenotazioni QUI), Balestrate (17 luglio, prenotazioni QUI), Santa Flavia (18 luglio, per prenotare QUI) e Piana degli Albanesi (20 luglio). Per ulteriori dettagli su come partecipare, gli interessati possono consultare le pagine Facebook istituzionali dei comuni.

