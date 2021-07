Abiti contraffatti, cd e dvd senza marchio Siae: scatta il sequestro in via Ruggero Settimo a Palermo

Trecento supporti ottici, tra cd musicali e dvd, illecitamente riprodotti e privi del marchio Siae sono stati sequestrati ad una persona di origini bengalesi che li deteneva per la vendita al pubblico su una bancarella attrezzata nella centralissima via Ruggero Settimo. I controlli sono stati effettuati dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo.

Il trasgressore è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per violazione del diritto d’autore e per ricettazione. All'uomo è stato elevata una sanzione amministrativa di 30.900 euro come previsto dall’art. 174 bis della stessa “Legge sul diritto d’autore”. Ulteriori 685 supporti ottici audiovisivi posti in vendita al pubblico su una bancarella lasciata in custodita nelle adiacenze di corso Tukory, sono stati sequestrati nei confronti di un uomo che è fuggito alla vista dei finanzieri.

Nel corso di un altro distinto intervento una pattuglia dei Baschi verdi che transitava in via Messina Marine, ha notato un palermitano che vendeva sigarette di contrabbando esposte su una bancarella. I militari operanti hanno quindi proceduto al sequestro di 1,600 chili di sigarette di contrabbando e a contestare al trasgressore una sanzione pecuniaria pari a 8.000 euro.

Infine, a Sferracavallo, sono stati sequestrati, nei confronti di ignoti, 89 capi di abbigliamento (tra magliette, giubbini e pantaloncini) recanti marchi presumibilmente contraffatti.

