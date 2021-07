Scontro fra scooter, incidente mortale a Castelbuono: perde la vita operaio di 59 anni

Ancora sangue sulle strade in provincia di Palermo. Un incidente si è verificato nel pomeriggio in via Geraci a Castelbuono. Nell'impatto tra due scooter è morto Giuseppe Conoscenti, 59 anni, operaio comunale del servizio di raccolta dei rifiuti. Nello scontro è rimasto ferito anche l'altro motociclista di 32 anni trasportato all'ospedale Giglio di Cefalù, che non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista è morto durante un sorpasso. I due scooter si sono scontrati e per il 59enne non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo. Dopo l'ispezione del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Le indagini sull'incidente sono eseguite dagli agenti della polizia municipale di Castelbuono. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

