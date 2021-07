Controlli nei locali della movida a Palermo, multe per 10 mila euro

Multe per quasi 10 mila euro e 4 gestori di locali segnalati dalle forze dell’ordine. È il bilancio dei controlli di polizia municipale e carabinieri in alcuni locali della movida palermitana.

In via Isidoro La Lumia, a due passi da via Libertà, dove si trovano decine di locali frequentati la sera da miglia di persone, gli agenti del Nucleo Attività Produttive dei vigili urbani, hanno contestato al proprietario di un pub la presenza di un cavo elettrico di grosse dimensioni utilizzato illegalmente, secondo gli accertamenti, per fornire l'energia elettrica all’esterno.

Il gestore è stato multato perché sarebbe stato sprovvisto della Dia Sanitaria esterna, per la porzione di suolo pubblico utilizzato per servire cibo e bevande ai tavoli; inoltre uno dei dipendenti, addetto al servizio ai tavoli, sarebbe stato privo dell’attestato di alimentarista. Per l’imprenditore contravvenzione da duemila euro.

Vigili e carabinieri della Stazione Palermo Centro sono entrati in azione in piazza Meli, dove sono stati effettuati una serie di controlli in molti dei locali.

Nel centro storico tre pub sarebbero stati privi della concessione di suolo pubblico che invece veniva occupato con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere. Tra l’altro in quella zona vi sono dei vincoli, perché considerata bene culturale, da qui la multa complessiva di 1.500 euro ciascuno anche per l’assenza della scia per somministrazione di alimenti e bevande all'esterno.

Inoltre, uno dei locali, sebbene autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande al banco, avrebbe svolto illecitamente il servizio ai tavoli, e per questo è stato multato con un verbale di 5.000 euro.

