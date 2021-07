Controlli antidroga al porto di Palermo: fermati due ragazzi con hashish e marijuana

Droga sequestrata al porto di Palermo. Piccoli quantitativi in possesso di giovani in partenza e in arrivo.

Interventi del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della guardia di finanzache hanno portato al sequestro nei confronti di un 23enne, in arrivo a Palermo dal porto di Napoli, di due grammi di hashish nascosti all’interno della bocca.

Il secondo sequestro ai danni di un 25enne che stava per imbarcarsi sulla nave diretta a Livorno: aveva nascosto quattro grammi di hashish in un pacchetto di sigarette.

La droga è stata sequestra e i responsabili segnalati alla prefettura di Napoli e Caltanissetta.

