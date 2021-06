Incidente al Foro Italico di Palermo, violento scontro fra moto e furgone: gravi due giovani

Un altro incidente sulle strade siciliane. Violento scontro nella notte al Foro Italico di Palermo, all'altezza di Porta Felice, tra una moto e un furgone. Feriti in gravi condizioni i due giovani, di circa 30 anni, a bordo dello scooter Sh. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla e al Civico. Uno dei due versa in condizioni disperate. Illeso il conducente del furgone. È ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto è intervenuta l'Infortunistica stradale per i rilievi.

Grave una ragazza di Montelepre

Una giovane di 27 anni di Montelepre è in gravi condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Castellammare del Golfo, domenica scorsa. Trasferita d’urgenza all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove è stata operata per gravi lesioni al fegato e ad altri organi interni, è ancora ricoverata in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto sulla statale 187, uno scontro fra moto e auto.

Sono rimaste ferite altre tre persone, ma nessuna di loro è in pericolo di vita. Tra loro il 32enne, anche lui di Montelepre, che era a bordo della moto con la 27enne. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo. A causa dello scontro, entrambi sono sbalzati dalla sella impattando violentemente contro l'asfalto.

Ad avere la peggio appunto è stata la 27enne, per la quale saranno decisive le prossime 48 ore. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro ma secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la moto si sarebbe scontrata con un’auto nel tentativo di sorpassarla, non accorgendosi che il veicolo stava effettuando voltando a sinistra per entrare all’interno di un distributore di carburante.

Due pedoni investiti al Politeama

Ancora, ieri mattina, a Palermo, due pedoni, marito e moglie, sono stati investiti sulle strisce pedonali al Politeama. L’incidente è il primo dopo il cambio dei sensi di marcia della zona. La coppia di sessantenni è stata soccorsa e trasferita a Villa Sofia. Nella caduta la donna ha battuto la testa procurandosi una vistosa ferita da cui ha perso molto sangue, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Il conducente dell'auto, una Toyota IQ, pare stesse percorrendo via Libertà quando avrebbe svoltato a sinistra in via Filippo Turati.

I due coniugi invece stavano attraversando da piazza Castelnuovo in direzione via Libertà. Ad un certo punto, per cause ancora tutte da ricostruire, l’impatto con l’auto, molto violento. Altri incidenti, sempre ieri a Palermo e con qualche disagio per il traffico, ma senza feriti, in corso dei Mille, altezza linea Tram, e in via via Libertà, all’altezza via Turati.

