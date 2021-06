Sasso contro un autobus per Mondello, paura per i passeggeri

Alcuni giovani ieri mattina hanno lanciato una pietra contro l'autobus della linea 806 che collega Palermo a Mondello in via Mater Dolorosa. La pietra ha provocato una lesione al parabrezza della vettura. Tanta paura per i passeggeri. I giovani sono fuggiti verso Pallavicino. Le indagini sono condotte dalla polizia. "È soltanto l'ultimo di ormai tanti atti simili che, ed è quel che più preoccupa, si assommano agli ancora più gravi casi di aggressioni ai danni dei dipendenti di Amat nello svolgimento del proprio lavoro - dice Concetta Amella, consigliere comunale del M5S - A questo punto, è indispensabile reagire con urgenza. Il tema della sicurezza sul lavoro è prioritario. Porvi la dovuta attenzione, anche utilizzando guardie giurate a bordo, non è un costo ma un'assoluta necessità, ed è nello specifico prerequisito essenziale per una minima convivenza civile, cosa che, in certe aree di questa città, rimane un traguardo ancora da raggiungere".

