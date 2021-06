Palermo, incendio in una fabbrica nella zona di via Papa Sergio

Un incendio è divampato in una fabbrica nella zona di via Papa Sergio I a Palermo, all'altezza di via Monsignor Riela. Le fiamme si sono propagate all'interno dell'azienda all'interno della quale avviene la lavorazione di materiali plastici.

Sembra che il rogo sia scoppiato durante la pausa pranzo, quando all'interno dello stabilimento non c'era nessuno. Nella zona sono impegnate cinque squadre dei pompieri che hanno soccorso gli operai. Sono intervenute anche diverse ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi. Indagano i carabinieri.

