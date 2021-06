Mondello, si tuffa e batte la testa contro il fondale: 17enne in codice rosso

Doveva essere una spensierata giornata trascorsa a mare per un 17enne che invece adesso si trova in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il ragazzo si è tuffato dalla terrazza dello stabilimento balneare nel borgo marinaro di Mondello, ma a causa dell'acqua bassa ha battuto la testa contro il fondale. Il diciassettenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia. "Per fortuna c'erano dei poliziotti in servizio davanti al locale - raccontano i testimoni - e lo hanno soccorso subito e affidato ai sanitari del 118".

