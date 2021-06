Palermo Covid free per un giorno ma arriva l'ordinanza di Orlando: strade chiuse in caso di assembramenti

A Palermo città oggi non c'è stato nessun nuovo positivo al Covid-19. Gli unici 2 nuovi positivi nell'intera provincia sono uno a San Giuseppe Jato e l'altro a Bagheria. In tutti gli altri comuni del Palermitano, nonostante i tamponi eseguiti, nessuno è risultato contagiato. I dati disaggregati sono quelli elaborato dall'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti in provincia di Palermo. I test refertati sono stati 922.

Nell'intera provincia l'incidenza è calata a 7 casi ogni 100 mila abitanti. Sospiro di sollievo per la città che negli ultimi mesi aveva dovuto sopportare tante restrizioni: ventidue giorni in zona rossa, la minaccia delle scuole chiuse, le ambulanze in fila davanti i nosocomi del capoluogo e di Partinico, interi quartieri in lockdown, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18.

E nel frattempo il sindaco Leoluca Orlando ha emanato un’ordinanza con la quale dispone da oggi al 31 luglio l'interruzione del transito pedonale e veicolare in una serie di strade e piazze in caso di affollamento "tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia di cui all’articolo 55 del Dpcm del 02 marzo 2021". Queste le aree interessate:

Piazza Sant'Anna

Via Lattarini/Piazza Sant'Anna;

Piazza Sant'Anna/Via Cagliari;

Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona

Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera

Giorni: 26 e 27 giugno, 3, 4, 10, 11, 17,18 24, 25 e 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 02:00

Piazza Magione

Via Rao angolo Via Pardi;

Via Filangeri angolo Via Rao;

Vicolo Caccamo all’Alloro

Via dei Risorti angolo Via della Vetreria;

Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo;

Via Castrofilippo angolo Via Riso;

Via Riso angolo Via della Vetreria;

Via Magione angolo Via Botta.

Gli accessi e deflussi a Piazza Magione nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa. Tutti i giorni: dal 26 giugno al 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 02:00

Mercato della Vucciria

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Giorni: 26 e 27 giugno, 3, 4, 10, 11, 17,18 24, 25 e 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 02:00

