Droga: padre e figlio ai domiciliari a Cinisi. Un arresto anche a Capaci

Un 44enne di Cinisi e il figlio 21enne sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito l’abitazione dei due, nella zona centrale del paese, trovando quasi 200 grammi fra hashish e marijuana, 4 piante di cannabis dell’altezza di 150 centimetri esposte sul terrazzo. Sequestrati anche due bilancini di precisione e 1.400 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo, padre e figlio, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La sostanza sequestrata, che verrà sottoposta alle analisi qualitative e quantitative da parte del competente Laboratorio del Comando Provinciale, avrebbe fruttato fino a 3000 euro se immessa sul mercato al dettaglio. Identificato anche un assuntore, che sarà destinatario di segnalazione alla Prefettura.

Nei giorni scorsi, a Capaci, è stato arrestato, per lo stesso reato, un 20enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini lo hanno trovato con 7 involucri di marijuana e oltre 540 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso ai carabinieri di sequestrare altri 125 grammi della stessa sostanza. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo, che ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

