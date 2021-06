Palermo, sequestrate 3 tonnellate di cagliata e 70 forme di formaggio in cattivo stato di conservazione

I carabinieri del Nas e della stazione hanno sequestrato a un’azienda agricola che si trova nella zona di Mezzomonreale a Palermo oltre tre tonnellate di cagliata e 70 forme di formaggio già confezionate e pronte per la vendita.

Secondo quanto hanno accertato i militari nell’azienda il titolare avrebbero utilizzato cagliata di provenienza non comunitaria per la produzione del formaggio anche se nelle etichette c'era scritto altro. Il titolare dell’azienda è stato denunciato con l’accusa di detenzione di prodotti in cattivo stato di conservazione - in relazione alla temperatura riscontrata - e frode in commercio.

