Carini, calciatore 17enne picchiato dopo la partita: ricoverato con trauma cranico

Un giovane calciatore di 17 anni è stato portato in ospedale a Villa Sofia con un trauma cranico dopo essere stato picchiato ieri pomeriggio a Carini in via Morello nella struttura sportiva Pasqualino Stadium.

L'aggressione è avvenuta davanti agli spogliatoi alle fine della partita della categoria juniores nel corso del «Mito Cup», autorizzata dalla Federazione italiana gioco calcio. La prognosi è di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’aggressore.

© Riproduzione riservata