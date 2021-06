Paura a bordo di un Atr diretto a Pantelleria, non si aprono i flap e l'aereo torna a Palermo

Attimi di paura a bordo di un Atr per Pantelleria partito alle 10,50 da Palermo è tornato nuovamente nel capoluogo siciliano. Dalle prime informazioni, il pilota non è riuscito a fa aprire i flap dell'aereo e la pista di Pantelleria è troppo corta per un atterraggio senza i dispositivi.

Il velivolo ha fatto diversi giri attorno all’isola nella speranza che il guasto fosse momentaneo ma ad un certo punto il pilota ha deciso di rientrare a Palermo. A bordo c’erano 36 passeggeri.

Nel capoluogo è stato allertato tutto il sistema di emergenza: vigili del fuoco, operatori sanitari del 118, polizia e carabinieri e il personale della Gesap. L’aereo, a Palermo, ha atterrato senza grosse difficoltà.

