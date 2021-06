Palermo, cartoleria trasformata in centro scommesse: sanzione di 155 mila euro

Sanzione di 155mila euro per il titolare di una cartoleria trasformata in sala scommesse. I funzionari dell’Agenzia dei monopoli e delle Dogane di Palermo hanno eseguito un controllo, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, in una cartoleria e hanno scoperto che il gestore effettuava scommesse di gioco, senza alcuna concessione governativa, registrandole su un sito online.

Nel corso della verifica è stato accertato che era possibile scommettere anche su eventi sportivi diversi da quelli previsti nel palinsesto dei giochi autorizzati da Adm e che i tagliandi di gioco, rilasciati agli scommettitori, non riportavano le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro.

Il titolare dell’esercizio che è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria ed è stato sequestrato un computer e un notebook.

© Riproduzione riservata