Sorpreso a rubare ferisce due poliziotti con un seghetto: arrestato a Palermo

Due agenti della polizia sono stati aggrediti e feriti con un seghetto da un uomo sorpreso a smontare un monopattino a Palermo. Il giovane è stato arrestato questo pomeriggio in via Giuseppe Bennici, dopo essersi scagliato contro due poliziotti.

Gli agenti, che hanno riportato diverse ferite, sono trasportati dai sanitari del 118 in ospedale. Secondo una prima ricostruzione alcuni residenti hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando una persona che stava armeggiando su un mezzo del circuito sharing comunale. Gli agenti appena scesi dalla volante sono stati aggrediti.

Sono arrivati i rinforzi e l'aggressore è stato bloccato e portato in commissariato per accertamenti. I due feriti invece, che hanno riportato diversi tagli, sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati.

Sul caso interviene Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile il quale racconta che uno dei due agenti "è stato colpito al volto con la sega, dovendo ricorrere a numerosi punti sutura, ed è stato anche morso violentemente. Anche l'altro è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso. Alla fine grazie alla loro professionalità e alle loro capacità i due uomini sono riusciti ad immobilizzare ad arrestare l'aggressore. Non è tollerabile che i nostri uomini non abbiano uno strumento indispensabile come il taser che avrebbe permesso di rendere innocuo immediatamente quest'uomo ed evitare ai due poliziotti di essere aggrediti e feriti. L'ennesima violenza nei confronti di due servitori dello Stato, che hanno rischiato la vita per garantire la sicurezza dei cittadini".

