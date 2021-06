Omicidio alla Vucciria, celebrati i funerali privati di Burgio: negato il permesso al padre detenuto

Si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Emanuele Burgio, ucciso una settimana fa alla Vucciria. Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, dopo i caroselli per strada, i manifesti con il ritratto del defunto e i fuochi d'artificio in vari quartieri, aveva vietato cerimonie pubbliche. I funerali si sono svolti al cimitero di Sant'Orsola, la salma è stata già tumulata in un loculo acquistato dalla famiglia.

Per motivi di sicurezza, il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di concedere al padre di Emanuele Burgio, Filippo, un permesso per partecipare al funerale. La richiesta era stata presentata dall'avvocato Giuseppe Farina. Filippo Burgio è rinchiuso nel carcere di Voghera dove sconta una condanna per mafia ed estorsioni.

Emanuele Burgio, è stato assassinato la notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio in via dei Cassari. Per l'omicidio sono stati arrestati Giovanni Battista, Matteo e Domenico Romano, di 29, 39 e 49 anni.

